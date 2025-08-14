Lookman all’Inter, Pedullà sgancia la bomba in diretta

Quello che sta succedendo in casa Inter è qualcosa di molto chiaro. Sembra esserci – infatti – la totale intenzione di muoversi per tempo ma senza creare dei problemi che possano seriamente mettere in difficoltà il tecnico e la dirigenza intera. In questo senso, oggi vogliamo riportarvi quelle che sono le parole di Alfredo Pedullà che la redazione di Reggionelpallone.it ha ascoltato e trascritto.

Calciomercato Inter, tanti temi importanti nelle parole di Pedullà

I temi affrontati sono stati diversi. Di sicuro, tutti importanti. Anche per questo motivo li abbiamo raccolti tutti. Per evitare di saltare qualcosa e di fare in modo che ci possano essere delle dimenticanze. Non perdiamo tempo e andiamo a leggere tutto insieme.

“Il Bologna osserva la situazione: Asllani, da ieri, è stato accostato al Torino, ma l’operazione richiede copertura economica secondo le richieste dell’Inter, che chiede tra i 15 e i 18 milioni, e pretende un accordo immediato, senza concessioni. Per quanto riguarda Leoni, la trattativa è in una fase avanzata: non si arriverà probabilmente a 40 milioni, ma con i bonus la cifra potrebbe avvicinarsi“.

“Il Liverpool, però, vuole prenderlo subito, mentre il Parma si sta già muovendo per rinforzare la difesa. La verità è che abbiamo perso il controllo della trattativa per via dell’approccio tipicamente inglese: con la disponibilità economica che hanno, non si fanno problemi a spendere. Ma davvero Leoni vale 35-40 milioni? A me piace molto, è giovane e, a mio avviso, farebbe bene a trasferirsi al Liverpool, anche se inizialmente non partirebbe titolare“.

“E se lui e Thiaw hanno queste valutazioni, allora qual è il reale valore di giocatori come Ndicka e Bastoni? Su Lookman non ho aggiornamenti relativi a squadre italiane: non voglio fare previsioni su club che potrebbero rientrare in corsa ma che al momento sono concentrati su altro. Non è un tema che riguarda altri contesti: chi ha parlato di una chiusura sui giornali, in realtà, racconta una riapertura che non c’è mai stata. Mi aspetto invece che nei prossimi giorni, forse già entro la settimana, arrivi una nuova offerta al rialzo. Sapevamo che superata la data del 31 luglio ci sarebbe stato questo gioco di attese reciproche“.