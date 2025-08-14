Juventus, colpo confermato! Balzarini boom: “Sempre più vicino”

Il calciomercato della Juventus sta entrando veramente nella sua fase finale e dunque cruciale, anche se ci sono ancora diverse questioni in sospeso e irrisolte. In particolare per quanto riguarda il mercato in uscita, la Juve ha ancora tanti giocatori da piazzare, ma non è semplice trovare le soluzioni adeguate.

Parliamo, su tutti, di Douglas Luiz e soprattutto di Dusan Vlahovic che in un certo senso sta tenendo in ostaggio il calciomercato bianconero. Nonostante questo però, la Juventus vuole guardare avanti e chiudere comunque per alcuni colpi in entrata decisamente importanti. Proprio di questo e anche del nodo Vlahovic ha parlato il noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini sul proprio canale YouTube.

Grana Vlahovic, ma la Juve punta a chiudere il colpo di calciomercato

Ecco quanto riferito dal collega: “Se Vlahovic dovesse restare, il messaggio di Tudor è chiarissimo: non sarà mai titolare. A meno che non serva soltanto per dare il cambio a qualcun altro, quando proprio non ci sono alternative. Lo dico perché, per inciso, cresce la fiducia di poter riportare Kolo Muani alla Juventus: le sensazioni sono buone, sempre più positive. Spero di non sbagliarmi, ma è questo il clima. E se Kolo Muani dovesse arrivare, è evidente che Vlahovic scenderebbe ancora nelle gerarchie: a quel punto, davvero non avrebbe più senso che resti”. Insomma, in attesa di risolvere in qualche modo la grana Vlahovic, la Juve sarebbe comunque pronta e intenzionata a stringere concretamente per il ritorno di Kolo Muani che dunque arriverebbe a prescindere dal destino del centravanti serbo. La strada sembra tracciata.