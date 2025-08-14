Calciomercato Juventus | Donnarumma, annuncio improvviso

In casa Juventus il calciomercato resta al centro di tutto. Delle attenzioni e delle possibili sorprese che dovranno in qualche modo cambiare il futuro del club bianconero. Pochi dubbi in questo senso. L’aria che tira è quella che è. Ed è per questo motivo che da qui alle prossime settimane ci aspettiamo tutti delle novità niente male.

Juventus, tutte le ultime novità legate al calciomercato

In questo senso, vanno le dichiarazioni rilasciate su Sportmediaset dal giornalista Orazio Accomando. Le sue parole sono state riprese fedelmente dalla redazione di Reggionelpallone.it e ora, ve le riportiamo di seguito. Serviranno a fare chiarezza su quello che sta succedendo. Da Donnarumma in poi.

“Il futuro di Donnarumma sembra difficilmente legato all’Italia, sia per l’ingaggio elevato che per il costo del cartellino: in caso di cessione quest’anno, servirebbero almeno 25 milioni, considerando che il contratto scadrà tra un anno. Il Manchester City ha già valutato l’idea, mentre il Manchester United lo sta prendendo in considerazione come possibile erede di Onana. Dal canto suo, l’entourage del portiere preferisce non rilasciare dichiarazioni sulle voci più recenti. Curiosità: la Juventus aveva sondato il terreno ai tempi di Giuntoli. Sul fronte bianconero, Tudor ha scelto Kolo Muani come rinforzo in attacco, ma per procedere serve liberare il posto occupato da Vlahovic. Al momento, però, le probabilità di vedere ancora il serbo a Torino restano alte, poiché non sono arrivate proposte concrete e la trattativa è ferma. Stessa situazione per Douglas Luiz: se non dovessero arrivare offerte, l’allenatore punterà a trattenerlo e a rilanciarlo“.