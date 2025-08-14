Donnarumma all’Inter: Alfredo Pedullà dà l’annuncio improvviso!

Il futuro di Donnarumma, scaricato clamorosamente dal PSG, sta rapidamente diventando uno dei tormentoni più importanti e pesanti di questo calciomercato estivo, anche in ottica Serie A. E, in particolare, in ottica Inter. Secondo varie fonti, i nerazzurri starebbero seriamente monitorando la situazione, in vista del dopo Sommer.

Oltretutto il super ingaggio percepito dal portierone azzurro, seppur pesante, potrebbe non essere un problema insormontabile per l’Inter, che viaggia già su certe cifre per i suoi top player. E poi, con qualche taglio importante di alcuni giocatori in esubero o comunque a fine corsa, si libererebbe spazio a livello di budget per uno come Gigio. In tutto questo, arrivano le parole anche di un grande esperto di calciomercato come Alfredo Pedullà, che ha analizzato la situazione nel suo editoriale per Sportitalia.it.

Donnarumma-Inter: le ultime news di calciomercato da Pedullà

Ecco quanto riferito dal giornalista: “I club di Serie A oggi avrebbero chance vicine allo zero, anche perché sono tutte coperte e quell’ingaggio monstre nessuno può permettetelo. La Juve ci aveva pensato la scorsa estate e anche la scorsa primavera, prima del ribaltone Giuntoli. L’Inter ci ragionerebbe eventualmente a zero, ma la partita si gioca adesso”. Per l’esperto di mercato dunque non ci sono grandi spiragli per un assalto immediato dei nerazzurri a Donnarumma già in questa sessione estiva. Ma se invece il portiere arrivasse a cadenza e si svincolasse a parametro zero la prossima estate, allora l’Inter potrebbe veramente rientrare in scena in maniera importante e concreta. Situazione da seguire.