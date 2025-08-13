Terremoto Juventus, Vlahovic all’Inter: decisione pesantissima!

La questione relativa al futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus e sta ancora rallentando pesantemente il calciomercato bianconero. La Vecchia Signora, come ormai è ben noto, vorrebbe trovare una soluzione in uscita che possa accontentare tutti, cercando di monetizzare qualcosa e soprattutto puntando a sgravarsi del pesante ingaggio del bomber serbo, che è in scadenza a giungo 2026. Il tempo per trovare una nuova sistemazione a Vlahovic, dunque, sta quasi per scadere.

Nel contempo, sappiamo che il classe 2000 è sul taccuino di diversi club visto che rappresenta una ghiotta occasione di calciomercato a prezzi contenuti, almeno per quanto riguarda il cartellino. In particolare, in Serie A ci pensa sempre il Milan di Allegri, che gradirebbe ritrovare il suo vecchio pupillo in rossonero.

L’ostacolo ingaggio, però, fa paura anche al Diavolo che in queste ore sta intanto virando su Rasmus Hojlund del Manchester United. In tutto questo, sempre nelle ultime ore sono arrivate nuove clamorose indiscrezioni di mercato sul possibile destino di Vlahovic.

Vlahovic, Juve beffata: occasione di calciomercato per l’Inter

Già perché stando a quanto filtra in ambiente bianconero, l’attaccante serbo sarebbe arrivato a una decisione alquanto pesante in ottica Juventus. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Vlahovic ha rifiutato il Fenerbahce, l’Arabia e qualsiasi altra destinazione: la sua intenzione sarebbe dunque quella di non rinnovare e di andare via a parametro zero alla fine di questa stagione. Il bomber infatti non avrebbe intenzione di rinunciare al suo ingaggio, né di accettare destinazioni non gradite. Una terribile beffa per la Juve, che si ritroverebbe un giocatore ai margini ma con un ingaggio mostruoso da pagare fino al prossimo giugno e senza poter monetizzare il suo addio. Ma c’è anche di più.

Se questa ipotesi prendesse veramente corpo e diventasse concreta, allora Vlahovic potrebbe davvero diventare un’opzione per i piani di calciomercato dell’Inter per il prossimo anno, con Beppe Marotta sempre molto attento a questo tipo di occasioni a parametro zero. Tra l’altro, come già vi avevamo raccontato qualche tempo fa, l’Inter si sarebbe già mossa in sordina e avrebbe avuto dei colloqui con l’entourage del serbo per prospettargli questo tipo di soluzione. Chissà dunque che dietro alla possibile decisione di Vlahovic di rimanere a Torino fino a scadenza ci possa essere proprio lo zampino di Marotta. Di sicuro, a quel punto il serbo rappresenterebbe una ghiottissima occasione di mercato per l’Inter, con buona pace della Juventus.