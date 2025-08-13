Colpo di scena Milan, annuncio bomba: “Ecco chi può arrivare!”

Il Milan ha messo dentro diversi tasselli importanti nel corso di queto calciomercato estivo. Da Modric a Ricci, passando per Jashari, Estupinan e quelli in arrivo rappresentati da Athekame e De Winter. Insomma, i rossoneri sono stati senza dubbio tra i club più attivi sul mercato finora, ma non è ancora finita. Anzi, all’appello manca almeno un altro grandissimo colpo di calciomercato in attacco e a tal proposito non sono escluse sorprese in ottica Milan.

Milan, occhio alla possibile novità per il colpo di calciomercato in attacco

Sappiamo ormai da tempo che tra i nomi in cima alla lista di Tare e Allegri ci sono due bomber come Dusan Vlahovic (la prima scelta in particolare del tecnico rossonero) e Rasmus Hojlund (che il Ds albanese sta continuando a trattare senza sosta). Portare via Vlahovic dalla Juventus o Hojlund dal Manchester United non sono però imprese tanto semplici. Ecco perché alla fine il Milan potrebbe anche virare a sorpresa su un altro nome di grandissimo spessore.

Ne ha parlato nello specifico anche il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per TMW ha sottolineato: “La verità è che la prima alternativa ad Hojlund è Boniface, classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen, con un contratto fino al 2028 e una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Resta sempre viva anche l’ipotesi Vlahovic anche se non è più così calda come nell’ultima settimana”. Hojlund e Vlahovic sì dunque, ma occhio anche alla possibile alternativa rappresentata dal gigante nigeriano Victor Boniface, che sappiamo piacere particolarmente a Igli Tare. Attenzione quindi ai possibili colpi di scena in questo rush finale di mercato in ottica Milan.