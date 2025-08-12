Juventus, mossa clamorosa? Balzarini dà l’annuncio

Balzarini è tornato a parlare del calciomercato e specificatamente della Juventus. Le indiscrezioni che filtrano sono abbastanza grosse. E noi, abbiamo deciso di riportarvi quelle che sono state le sue parole sul suo canale Youtube.

Le parole di Balzarini sul calciomercato della Juventus

“Sarebbe davvero una sorpresa clamorosa se Douglas Luiz riuscisse, ancora una volta, a scombinare tutti i piani e a far ripartire tutto da zero. Io, personalmente, se le sensazioni che abbiamo percepito ieri non fossero frutto del caso ma il risultato di un lavoro preciso, costruito passo dopo passo, beh… lo ammetto: me lo terrei stretto. Lo dico senza esitazioni, perché darebbe l’idea di un progetto che ha basi solide e non semplici intuizioni momentanee“.

“Naturalmente, però, le decisioni finali spettano alla società. E, per esempio, in questo momento pare che ci sia già un accordo di massima con O’Riley del Brighton, ex Celtic se non sbaglio, per un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione. L’intesa, al momento, è con il giocatore e non ancora con il club inglese, che per lasciarlo partire chiede una cifra intorno ai 30 milioni. Ed è proprio questo che mi fa riflettere: se davvero O’Riley è stato individuato e bloccato come rinforzo, non so fino a che punto possa garantire un salto di qualità. Lo ammetto, non l’ho seguito abbastanza per farmi un’idea completa, anche se da quanto si dice avrebbe piedi piuttosto educati e una buona visione di gioco“.