Inter-Donnarumma: annuncio folle! Sta girando una voce pazzesca

Con l’acquisto da parte del PSG del portiere francese Chevalier, il futuro di Gianluigi Donnarumma a Parigi appare ormai segnato. Il portierone italiano ex Milan, tra l’altro, è in scadenza di contratto il prossimo giugno e il rinnovo non è più un’opzione sul tavolo per il futuro di Gigio. Il suo nome, come è ovvio che sia, è dunque destinato a infiammare il calciomercato internazionale, ma anche quello dell’Inter.

Donnarumma infatti è tra i portieri maggiormente accostati ai nerazzurri negli ultimi tempi in previsione del dopo-Sommer. La ghiotta occasione di mercato fa gola a Beppe Marotta, solito a colpi di questo genere. Il portiere classe ’99 può rappresentare un’opportunità clamorosa a parametro zero qualora finisse a scadenza, con il numero uno dell’Inter che è il re di questo tipo di colpi. Attenzione però alle ultime news su Donnarumma in ottica Inter che stanno circolando nelle ultime ore.

Inter, Donnarumma occasione di calciomercato: le ultime notizie

La prima grossa indiscrezione arriva direttamente dalla Romania, terra natia del nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Secondo quanto riportato infatti da Spotmedia, lo stesso Chivu starebbe spingendo in prima persona per avere Donnarumma in rosa. Il portiere sarebbe dunque una richiesta esplicita dello stesso allenatore dell’Inter. Già di per sé una notizia decisamente forte. Ma c’è di più.

Stando a quanto riferito infatti da Libero, per Donnarumma l’ipotesi di rimanere fermo nell’anno che porta al Mondiale non è praticabile. Ed è dunque sempre più improbabile anche che il portiere italiano arrivi a scadenza di contratto con il PSG il prossimo giugno. Una partenza immediata, già in questa finestra estiva di calciomercato, sarebbe quindi l’ipotesi più accreditata. A tal proposito, Libero sottolinea: “Insomma, non è da escludere un assalto dell’Inter in caso di addio alla pista Lookman e di offerta da Manchester direzione Parigi. A quel punto la palla sarebbe nelle mani di Gigio”. Ipotesi tanto forte quanto clamorosa: pista da seguire in ottica nerazzurra.