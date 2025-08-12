Calciomercato Juventus, bomba! Tudor ha chiesto di prendere…

Sandro Sabatini ha fatto il punto della situazione parlando di quella che sarebbe una precisa richiesta di calciomercato di Tudor. Quelle del noto giornalista sono state delle parole molto nette riportate sul suo canale Yotube. E che reggionelpallone.it ha raccolto per voi. Eccole di seguito:

“Tra le difficoltà enormi lasciate in eredità dalla gestione precedente, sono convinto che la Juventus stia portando avanti il miglior mercato possibile nelle condizioni attuali. Perché lo penso? Perché, anche a fronte di un immobilismo apparente che comprensibilmente agita i tifosi, ogni mossa di questa Juventus targata Comolli, Modesto, Chiellini e Tudor è legata a doppio filo alle altre”.

Le parole di Sandro Sabatini sul calciomercato della Juventus

“Per esempio: per annunciare Kolo Muani — e l’accordo con il giocatore c’è già — serve prima la cessione di Dusan Vlahovic. In caso contrario, ti ritroveresti con tre centravanti puri, un peso insostenibile sia per il bilancio che per la gestione tecnica. E Vlahovic, in questa situazione, ha tutto il potere contrattuale dalla sua parte. Lo stesso discorso vale per la fascia destra: non a caso Tudor ha fatto il nome di Saelemaekers come pedina di scambio in un’eventuale trattativa col Milan per Vlahovic, visto che lì la corsia è ancora bloccata dall’ingaggio pesante di Nico Gonzalez”. Ma non è finita.

“A centrocampo, poi, c’è il nodo Douglas Luiz, una vicenda che di fatto tiene in stand-by diverse altre operazioni. Potrebbero esserci movimenti legati all’ex Lecce Hjulmand o a Sangaré, magari in incastri differenti, ma tutto passa dalla gestione delle uscite più pesanti. Ed è proprio su queste — Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz — che la Juventus sta lavorando per liberare spazio e risorse utili a innesti di peso nella formazione titolare. Il problema è che serve tempo, e il tempo corre. Il risultato? Un mercato ad alta tensione, quasi da film thriller, e non solo per i tifosi bianconeri”.