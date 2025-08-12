Calciomercato Juventus, annuncio da brividi poco fa: “Può tornare!”

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e anche alla fine di questo calciomercato estivo, ma per la Juventus ci sono ancora davvero tante cose da fare e parecchi fronti aperti. Tra cessioni e nuovi acquisti, ora i bianconeri devono infatti accelerare i tempi se vogliono completare adeguatamente la rosa a disposizione di Igor Tudor.

In uscita sappiamo che ci sono tanti nodi da sciogliere, assolutamente non semplici da sbrogliare. Andranno trovate le soluzioni adeguate per la maggior parte di questi esuberi (Douglas Luiz e Vlahovic su tutti, ma la lista è lunga) per finanziare e riuscire a completare il mercato in entrata.

Un colpo in canna è quello di Kolo Muani, che salvo colpi di scena a breve dovrebbe tornare alla Juve dal PSG. Ma attenzione perché, stando alle ultime news di calciomercato che stanno circolando in ambiente bianconero in queste ore, la Juventus starebbe pensando anche a un altro clamoroso ritorno.

Non solo Kolo Muani: altro ritorno alla Juve dal mercato

Tra i giocatori che potrebbero salutare la Juventus ci sarebbe anche il difensore Lloyd Kelly, con il Sunderland interessato al centrale inglese. Una cessione che potrebbe garantire alla Signora un incasso di circa 18/20 milioni di euro. Una cifra preziosissima, in questo momento. In caso di cessione di Kelly (o di qualche altro difensore), la Juve dovrebbe comunque trovare un sostituto sul mercato, magari con una formula favorevole e spendendo meno di quanto incassato. A tal proposito, attenzione a un nome in particolare.

Come riferito infatti anche da TuttoJuve, Madama starebbe valutando il ritorno di Renato Veiga, sempre in uscita dal Chelsea. Il portoghese, che già conosce l’ambiente bianconero e ha fatto un buon rodaggio in Serie A agli ordini di Tudor, potrebbe ritornare con la formula del prestito. Un’idea di calciomercato sulla quale la Juve starebbe ragionando, con un occhio alla concorrenza. Su Renato Veiga infatti hanno messo gli occhi anche altri club, tra cui l’Atletico Madrid.