Colpo Juventus, finalmente arriva l’annuncio: “Questione di ore!”

Il calciomercato della Juventus di questa estate è, per usare un eufemismo, abbastanza complicato e bloccato da alcune situazioni decisamente spinose. Come ben sappiamo, alcuni giocatori dai nomi e soprattutto dagli ingaggi molto pesanti faticano a trovare una sistemazione e questo rallenta enormemente le manovre bianconere.

La Juve vuole piazzare sul mercato, tra gli altri, Vlahovic e Douglas Luiz in particolare. Poi, a cascata, arrivano tutti gli altri nomi molto chiacchierati in ottica calciomercato, ma che per ora rimangono ancora saldi alla Juventus: da Nico Gonzalez a Miretti, da Savona a McKennie, fino ad arrivare a Lloyd Kelly e Rugani. Per non parlare poi dei super esuberi come Arthur, Djalò e Kostic.

Insomma, la rosa bianconera è veramente ingolfata e tutto questo incide tremendamente sul mercato in entrata. Attenzione, però. Già perché, nonostante le difficoltà eventi, stando alle ultime news la Juventus adesso sarebbe finalmente vicina a chiudere un importantissimo colpo di calciomercato.

Sprint Juve, colpo di calciomercato in arrivo

A prescindere da Vlahovic e da altre situazioni bloccate, la Juventus sarebbe infatti pronta a riportare Kolo Muani a Torino. I bianconeri hanno sempre avuto lui in cima alla propria lista di obiettivi per l’attacco e non vogliono farselo sfuggire. A tal proposito, particolare attenzione a quanto riferito dal noto giornalista di fede juventina Giovanni Albanese nel suo editoriale su Sportitalia.it. Ecco di seguito quanto rivelato dal collega.

“Tudor, che dice di trovare motivazione da chi indica la sua squadra da quarto-quinto posto, aspetta ancora quei due-tre innesti che gli sono stati promessi da tempo. Non fa drammi perché è un uomo azienda, ma al momento nella rosa ci sono stati solo due avvicendamenti di abbastanza pari livello o giù di lì: Joao Mario per Alberto Costa e Jonathan David per Kolo Muani. Quest’ultimo tornerà: questione di ore, magari di qualche giorno in più, giusto il tempo di fare cassa con qualche buona vendita per farlo rientrare alla Continassa“. Insomma, pochi dubbi sul futuro di Kolo Muani, che a breve dovrebbe finalmente tingersi di nuovo di bianconero.