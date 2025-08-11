Ciao Inter: ora il Milan può chiudere il colpaccio di mercato!

La cessione di Malick Thiaw ha stravolto gli scenari di calciomercato in casa Milan, con ripercussioni importanti anche sui piani dell’Inter. Già perché i 42 milioni di euro complessivi che il Newcastle garantirà ai rossoneri si fanno sentire sul piatto della bilancia, soprattutto se dall’altra parte alcune cessioni ancora stentano a sbloccarsi.

In poche parole: adesso il Milan ha più potere economico nell’immediato da poter investire sul mercato e per questo potrebbe bruciare l’Inter per alcuni obiettivi in comune. Nelle scorse ore, ad esempio, vi abbiamo parlato del difensore classe 2006 Giovanni Leoni, gioiello del Parma corteggiato dalle due milanesi. Ma non solo. C’è infatti anche un altro giocatore per il quale il Milan potrebbe beffare l’Inter con un blitz improvviso.

Blitz di calciomercato, il Milan brucia l’Inter?

Ne ha parlato nelle scorse ore la Gazzetta dello Sport, secondo cui i rossoneri adesso potrebbero tuffarsi con forza sul difensore classe 2002 del Genoa Koni De Winter, che i nerazzurri hanno messo nel mirino come possibile sostituto di Pavard. Ecco di seguito quanto riferito in merito dalla Rosea.

“Il Milan adesso si butta sul mercato alla ricerca di un sostituto: Leoni, a lungo primo obiettivo, è giudicato troppo costoso e sul centrale del Parma la concorrenza spaventa visto che in corsa c’è pure il Liverpool. Sul viola Comuzzo sono state chieste informazioni e, anche se non va considerato del tutto fuorigioco, Furlani e Tare stanno sondando il mercato a 360 gradi, soprattutto fuori dai confini nazionali. Una chiamata al Genoa, club con il quale è stata chiusa l’operazione Colombo in prestito con diritto di riscatto, è stata fatta e l’oggetto dei desideri è Koni De Winter, il belga che Allegri conosce dai tempi della Juventus. Su di lui c’è pure l’Inter ed entrare in un’asta non piace al Diavolo, ma un blitz nell’arco di una manciata di ore potrebbe spiazzare i nerazzurri“. Occhio dunque anche al Milan per De Winter e al possibile derby di calciomercato con l’Inter.