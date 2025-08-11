Calciomercato Juve, Balzarini boom: “Si può chiudere per…”

In casa Juventus si continua a lavorare per provare a capire come costruire al meglio le prossime mosse di calciomercato. In questo senso, stanno arrivando degli aggiornamenti abbastanza importanti relativi alle ultimissime novità. Aggiornamenti che sono stati dati dal giornalista Gianni Balzarini, attraverso il proprio canale Yotube. Ecco le sue parole, le più importanti.

Prima su Miretti: “Ecco come si può chiudere”

“L’offerta è salita: ora siamo a 16 milioni, 14 fissi più 2 di bonus. Ho sempre sostenuto che Comolli ne chieda 20, ma secondo me a 18 si può chiudere, quindi la strada è quella giusta. Non si tratta di non voler dare spazio ai giovani della Juventus, sia chiaro. Il punto è che, se stai cercando di cedere Nico Gonzalez, è un’operazione complicatissima. Non impossibile, ma davvero difficile. Lo stesso vale per Douglas Luiz: la trattativa con il Nottingham Forest è ben avviata, ma non ancora conclusa. Vuoi provare a piazzare Dusan Vlahovic? Anche lì, un’impresa. E allora, se l’obiettivo è racimolare fondi per provare comunque a muoversi sul mercato in entrata, è inevitabile dover fare qualche sacrificio“.

Poi su tante altre operazoni di calciomercato della Juve

“Mi state chiedendo di Sancho? Sì, ragazzi, Sancho è ancora lì. Sempre lì. Ora, non so quanto sia fondato il discorso, ma rientra comunque in valutazioni personali. La questione, in sostanza, è legata alla possibile partenza di Nico Gonzalez, che pare abbia chiesto la cessione. E attenzione, perché questa richiesta sembrerebbe motivata dalla volontà di giocarsi le sue carte per il Mondiale. E, ragazzi, il tema Mondiale prima o poi viene fuori per tutti, e verrà fuori per tutti. C’è poi un’altra lettura, legata a presunti comportamenti poco professionali di Sancho in passato. Ma scoprirlo ora mi sembra strano, visto che se ne parlava già prima. E oltretutto, lo scorso anno non aveva creato alcun problema particolare. Per questo non credo che Comolli stia basando le sue valutazioni solo su questo aspetto. La vera questione è che prima deve partire Nico Gonzalez. Solo allora si potrà eventualmente aprire la pista Sancho. Eventualmente, perché non è certo al 100% che accada. Ma, di fatto, Sancho è ancora lì e nessuno lo ha ancora preso“.