Calciomercato Inter, arriva annuncio UFFICIALE! Ora Donnarumma…

Il calciomercato dell’Inter continua ad essere al centro di tutto. I nerazzurri sono fortissimi su Lookman ma non hanno fretta. E questo, ovviamente, fa sì che Marotta e Ausilio possano essere concentrati anche su altro. Ecco il motivo per cui la notizia che fa più rumore in assoluto, adesso, riguarda la porta.

Inter, il calciomercato s’infiamma!

Secondo quanto viene riportato praticamente ovunque, Marotta continua a tenere sotto osservazione il nome legato a Donnarumma. Il portierone del PSG che non ha rinnovato e che da poco ha ricevuto una notizia ufficiale davvero grossa e pesante. A quanto pare, infatti, il PSG ha ufficializzato Chevalier come nuovo portiere. E questo, significa una sola cosa: l’addio del numero uno Italiano non è mai stato così vicino. Ma c’è un però.

Donnarumma ha ancora un altro anno di contratto. E per questo motivo bisognerà attendere. Di sicuro, l’Inter è nella lista. Anche quella delle sue preferenze. Ecco la ragione per cui bisognerà stare molto attenti. A capire quello che potrebbe succedere. Ausilio, grande estimatore di Gigio, potrebbe prendere parte alla corsa per accaparrarselo. E per farlo, si sarebbe già messo in lista. Non per questa stagione, ma per la prossima. Con Chevalier ufficiale, tutto cambia. E chissà che Donnarumma non stia già facendo delle grosse valutazioni in merito. L’Inter, può prenderlo per davvero.