Tonali alla Juventus: annuncio clamoroso di calciomercato

In casa Juventus il calciomercato resta al centro di tutto. E nelle ultime ore sono arrivate delle novità davvero niente male. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Fabrizio Romano, rilasciate sul suo canale YouTube, a proposito del sogno bianconero Sandro Tonali e della complessa situazione di mercato legata al Newcastle.

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare: il punto su Tonali

“Che Sandro Tonali sia una fissazione della Juventus, un sogno inseguito da tempo, non è certo una novità: lo era ai tempi di Cristiano Giuntoli, lo è tuttora con Damien Comolli. Non scopriamo oggi che il centrocampista ex Milan rappresenti un obiettivo prestigioso per i bianconeri, ma vale la pena fare chiarezza sulla situazione. La Juve, già da maggio, ha sondato in ogni modo la possibilità di portarlo a Torino. L’idea è sempre rimasta viva nei piani societari, perché all’interno del club sono convinti che Tonali potrebbe cambiare il volto della squadra e rappresentare un colpo di livello assoluto”.

“Tuttavia, la realtà è ben diversa: dal Newcastle, al momento, non filtra alcuna apertura alla cessione. Va considerato che in Inghilterra la questione viene percepita in maniera molto più forte che in Italia. Il Newcastle sta vivendo un’estate complicata sul mercato: diversi obiettivi sono sfumati, da Mbeumo e Cunha finiti al Manchester United, a Delap e Joao Pedro andati al Chelsea, fino a Ekitike al Liverpool”.

“Anche l’operazione per Sesko, inizialmente alla portata, si è conclusa con il suo approdo allo United, e persino il portiere Trafford è finito al Manchester City. In più, c’è il caso Alexander Isak: l’attaccante non si allena, non gioca, vuole andare al Liverpool e la trattativa è in stand-by. In questo contesto, a venti giorni dalla fine del mercato, privarsi anche di Tonali — peraltro in un possibile scambio con Vlahovic di cui si è parlato — sarebbe impensabile. Per i tifosi dei Magpies il numero 8 è più che fondamentale, e perderlo ora scatenerebbe una vera rivolta. Perciò, al momento, l’ipotesi resta solo un sogno della Juve, che continua a monitorare la situazione, ma senza alcuna base concreta“.