Clamoroso colpo di scena: “Addio Inter? Può andare al Milan!”

Nell’ultimo mese di calciomercato, come è ben noto, può sempre succedere di tutto. E più ci avviciniamo al rush finale di mercato e più la temperatura si alza e i colpi di scena possono essere sempre dietro l’angolo. Anche perché ci sono mote big di Serie A che devono ancora risolvere diverse situazioni e centrare parecchi colpi sulla loro lista.

Ne sanno qualcosa ad esempio Inter e Milan, due club che vogliono ancora muoversi parecchio, sia in uscita che in entrata. Nerazzurri e rossoneri hanno ognuno le proprie questioni, alcune anche decisamente spinose e complicate, e i loro obiettivi. Ma c’è un nome che di sicuro può accendere un clamoroso derby di calciomercato proprio tra Milan e Inter. E stando alle ultime news, in questo caso sarebbero i rossoneri a poter soffiare un giocatore ai nerazzurri.

Derby di calciomercato Inter-Milan: le ultime notizie

Occhio alla situazione legata al futuro del gioiello classe 2006 Giovanni Leoni, grande obiettivo di mercato di entrambe le milanesi. Per poter sbloccare il colpo (da almeno 35 milioni di euro), l’Inter dovrebbe prima cedere alcuni esuberi. Il Milan invece ora potrebbe affondare con decisione su Leoni dopo la super cessione di Thiaw al Newcastle per 42 milioni di euro complessivi. A tal proposito, il Corriere dello Sport ha fatto una chiara panoramica sulla situazione.

“Leoni, lo sgarbo. Se Thiaw va al Newcastle Tare si lancia sul talento e il Milan può strapparlo ai nerazzurri“. E poi ancora: “Allegri ha un ottimo rapporto con Cherubini, ds del Parma. Ausilio deve vendere Taremi e Asllani per tentare l’affondo”. Insomma, concretizzata la cessione di Thiaw al Newcastle, il Milan adesso potrebbe veramente chiudere per Leoni e soffiare così il colpaccio di calciomercato all’Inter. Situazione bollente e in evoluzione.