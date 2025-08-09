Tonali alla Juventus: offerta folle! Poco fa l’annuncio improvviso

Uno dei più grandi sogni di calciomercato della Juventus in assoluto è rappresentato da Sandro Tonali, ex Milan che oggi milita in Premier League al Newcastle. Un ritorno in Serie A per il centrocampista azzurro è un’ipotesi che da tempo circola, con la Juve sempre con un occhio attento alla situazione. A tal proposito, nelle scorse ore è spuntata una nuova clamorosa suggestione di mercato che avvicina nuovamente Tonali alla Juventus.

Juve, pazza idea Tonali: lo scenario di calciomercato

A parlarne è stata la Gazzetta dello Sport, che ha riferito: “Dopo il flop dell’estate scorsa in mezzo al campo (leggi Douglas Luiz, un altro che potrebbe finire nel pacchetto) la Juventus s’è convinta di aver bisogno del top per tornare in alto. E il top ha il numero 8 sulle spalle e una maglia a strisce bianche e nere, che però è quella del Newcastle e non della Juventus. Da Igor Tudor fino a Giorgio Chiellini passando per Damien Comolli, sono tutti d’accordo che sia l’uomo giusto per risolvere i problemi della mediana di Madama“. La Rosea è poi andata ancor più nello specifico, spiegando la possibile proposta bianconera.

“Tonali per il Newcastle è incedibile e lui sta bene in Inghilterra, però la Serie A per un italiano è sempre una grande attrazione. La Juventus proverà a tentare entrambi giocandosi il jolly Vlahovic e puntando sulla necessità degli inglesi di andare a prendere un attaccante. Il Newcastle sta per cedere Alexander Isak al Liverpool e il progetto iniziale era di sostituirlo con uno tra Benjamin Sesko e Darwin Nunez. Il primo però è molto vicino allo United, sul secondo è in forte vantaggio l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Così i Magpies rischiano di restare a mani vuote e per questo stanno facendo valutazioni su Vlahovic, offerto nuovamente al club nelle ultime ore dai soliti intermediari. Se arrivasse la tanto sospirata apertura, allora la dirigenza bianconera potrebbe provare a inserirsi per Tonali: non uno scambio, ma un’operazione più articolata, dove potrebbe finire dentro anche uno tra Douglas Luiz e Nicolò Savona, con eventuale conguaglio economico a favore degli inglesi“. Attenzione dunque ai possibili incastri di calciomercato che potrebbero portare la Juve a fare davvero sul serio per tentare il colpaccio Tonali.