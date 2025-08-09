Milan, pazzia di calciomercato! Sta girando una voce folle

Con il centrocampo già potenziato dagli arrivi di Modric, Ricci e Jashari, adesso il Milan ha spostato il focus sul reparto offensivo. Allegri, al momento, può contare soltanto su Santiago Gimenez come punta centrale di ruolo, motivo per cui il prossimo grande colpo di calciomercato rossonero sarà proprio in attacco.

I due nomi che stanno dominando le cronache di mercato rossonere sono Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund. Il centravanti serbo resta la prima scelta di Allegri, mentre il danese rappresenta un’alternativa di lusso, oltre che un’opportunità interessante qualora si presentassero le condizioni economiche giuste. Ma nelle ultime ore è emersa anche un’ipotesi che avrebbe assolutamente del clamoroso.

Vlahovic-Hojlund: pazza idea di mercato per il Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Casa Milan si starebbe facendo strada una possibilità che farebbe impazzire i tifosi: acquistare sia Vlahovic che Hojlund. L’idea, definita “pazza” dalla Rosea, viene descritta come uno scenario difficilissimo ma non da escludere del tutto.

Per concretizzarsi, servirebbe un incastro perfetto di condizioni: Vlahovic arriverebbe a titolo definitivo, mentre Hojlund verrebbe preso in prestito con diritto di riscatto. Una doppia operazione che, però, aprirebbe immediatamente un altro nodo da risolvere: il futuro di Gimenez.

In quel caso, il messicano potrebbe essere girato in prestito per un anno, con la possibilità di rientrare a seconda dell’esito della stagione di Hojlund, oppure essere ceduto definitivamente. Al momento si tratta di semplici ipotesi, ma in via Aldo Rossi nessuno si sente di scartare del tutto questo scenario. Con il calciomercato agli sgoccioli, non sono escluse sorprese clamorose nel rush finale dell’estate del Milan.