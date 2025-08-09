Donnarumma all’Inter nel 2026: annuncio Sky Sport!

Tra le novità più grosse rispetto al calciomercato dell’Inter, ce ne sono alcune che sembrano fare più rumore di altre. Il punto della situazione su quello che sta succedendo, lo facciamo subito, con le ultimissime novità legate al calciomercato. Ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Inter, le ultime novità parlano chiaro

Il calciomercato dell’Inter continua a far parlare. E come. Sono giorni caldi, intensi. E non c’è solo la questione legata a Lookman a far parlare ma anche tante altre possibili trattative che potrebbero, appunto, mettere i nerazzurri nella condizione di lavorare su più fronti.

Nello specifico, in questi giorni si sta parlando di nuovo della questione legata a Donnarumma. C’è poco da fare in questo senso: esiste la possibilità di costruire qualcosa solo in un caso, molto specifico ma assolutamente realistico.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, infatti, l’Inter starebbe valutando l’idea di portare a casa il calciatore solo ed esclusivamente in un caso. Quello per cui Donnarumma possa arrivare a parametro zero. In tal senso, la novità ancora più grossa è rappresentata dal fatto che questa eventualità, mai come adesso potrebbe diventare reale. Nel senso che il calciatore non ha trovato ancora nessun accordo con il PSG per il rinnovo e dunque, sotto sotto, si potrebbe smuovere qualcosa. Non resta altro da fare che attendere e vedere quel che succede. Marotta, però, è vigile.