Calciomercato Juve, boom! Balzarini: “Offerta UFFICIALE per…”

Ci sono ogni giorno delle novità, quando si parla di calciomercato. E soprattutto, di Juventus. Ecco il motivo per cui in queste ore non si fa altro che fare il punto della situazione su quelli che potrebbero essere gli sviluppi in casa bianconera.

Calciomercato Juventus… non c’è solo Vlahovic!

Le novità, come abbiamo detto più volte, davvero non mancheranno. Basti pensare al fatto che in questi giorni si sta parlando moltissimo di Vlahovic e di quello che potrebbe succedere in futuro, senza considerare che le operazioni in ballo in casa Juventus potrebbero essere anche molte altre.

Nello specifico, oggi vogliamo fare il punto della situazione per quel che concerne un altro calciatore che potrebbe dire addio. E su cui Balzarini ha deciso di fare il punto della situazione sul proprio canale Youtube.

“Per quanto riguarda Douglas Luiz, ora il quadro è più chiaro. Si continua a parlare di una valutazione intorno ai 40 milioni, mentre l’offerta dovrebbe aggirarsi sui 35. Nei prossimi giorni – non posso dire se sarà domani o dopodomani – il Nottingham Forest presenterà ufficialmente la proposta. A quel punto si capirà se all’interno dell’operazione verrà inserito anche Sangaré, se le due trattative andranno avanti in modo indipendente oppure se, alla fine, Sangaré non vestirà mai la maglia della Juventus. Sono tutte possibilità. Il nome di Sangaré è emerso perché Tudor ha intenzione di impostare il suo gioco con due centrocampisti molto fisici, uomini di rottura e recupero palla“.