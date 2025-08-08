Vlahovic-Juventus, arriva in diretta l’annuncio bomba!

Nuove voci e indiscrezioni legate a Dusan Vlahovic rendono bene l’idea di quello che potrebbe succedere da qui a breve. Anche se a dirla tutta, per i bianconeri, la situazione sembra complicarsi in maniera sempre più significativa.

Dusan Vlahovic e la Juventus: chi lo avrebbe detto, che sarebbe finita così? Ve lo diciamo noi: pochi o forse proprio nessuno. Tutte le voci che circolano in questi giorni rendono molto bene l’idea di quello che potrebbe accadere anche se tutte le voci che ci sono, sembrano piuttosto negative.

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare: le ultimissime

A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Mediaset Orazio Accomando. Le sue parole ci sono parse assolutamente chiare e noi, abbiamo deciso – quindi – di riportarvele:

“Vlahovic continua a essere il principale candidato a lasciare la Juventus, ma al momento non sono arrivate proposte concrete. Il club bianconero ha rifiutato tutte le offerte che prevedevano contropartite tecniche, fissando a 25 milioni il prezzo richiesto per il serbo. È tramontata la pista Manchester United, che ha puntato su Sesko e sta per chiudere anche per un altro attaccante in arrivo dal Lipsia per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. Di conseguenza, l’ipotesi inglese si allontana per Vlahovic, che resta invece in cima alla lista dei desideri del Milan per il ruolo di centravanti“.