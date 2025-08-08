Lookman all’Inter, annuncio da urlo di Pedullà | Calciomercato

Aggiornamenti legati al calciomercato dell’Inter sembrano rendere molto bene l’idea su quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro in casa nerazzurra. Proviamo a fare il punto della situazione su tutto.

Lookman in nerazzurro: è certamente la telenovela dell’estate. In questo senso, sono giorni che si cerca di capire quello che potrebbe succedere. Ed è per questo motivo, per questa ragione, che da qui al prossimo futuro ci attendiamo delle sorprese niente male.

Calciomercato Inter, su Lookman scatta l’allarme rosso

A fare il punto della situazione su tutto, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Che sul proprio canale Youtube ha detto la sua su quello che sarebbe lo stato delle cose.

Noi, abbiamo deciso di riportarvi le parti secondo noi più significative. Ecco cosa ha detto.

“Lookman è sparito. Non si è presentato a Zingonia e non è chiaro se questa scelta sia stata condivisa con l’Atalanta o meno. Il dato di fatto è che al momento è sparito dai radar. Escludo categoricamente l’ipotesi di una risoluzione contrattuale. Ho visto alcuni commenti che parlavano di una scadenza imminente, ma va chiarito: Lookman ha un contratto fino al 2027, con possibilità di estensione al 2028. Serve precisione, altrimenti si alimenta solo confusione.

Il termine del 31 luglio, fissato da più fronti, è ormai alle spalle. In certi casi i procuratori finiscono per peggiorare le cose, forzando troppo la mano: tirare la corda può portare a rotture. La situazione si sta complicando. È vero che l’Inter continua a considerarlo una priorità, ma non può permettersi leggerezze, perché le condizioni potrebbero cambiare da un momento all’altro. A mio parere, se l’Inter conosce già il prezzo da pagare per portarlo via, avrebbe fatto meglio a chiudere subito. Aspettare troppo può diventare un rischio“.