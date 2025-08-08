Juventus, nuova clamorosa idea di scambio: “Vlahovic per…”

Come è ben noto ormai a chiunque, la Juve ha estremo bisogno di sciogliere il nodo Vlahovic il prima possibile per sbloccare il proprio calciomercato, in particolare in attacco. Il tempo stringe, bisogna cercare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

Dal canto suo, Vlahovic vorrebbe raggiungere Allegri al Milan, che aspetta sornione alla finestra il momento giusto per tentare l’affondo con la Juventus. Il tempo, in questo caso, gioca in favore dei rossoneri. Negli ultimi tempi sono circolate diverse suggestioni su possibili scambi di calciomercato proprio tra Juventus e Milan per sbloccare l’affare Vlahovic. Come contropartite si è parlato dei vari Thaiw, Bennacer, Chukwueze e altri ancora, ma in queste ultime ore è spuntata una nuova clamorosa idea che intriga particolarmente la Juve.

Scambio di calciomercato tra Milan e Juventus: nuova contropartita per Vlahovic

Occhio alla possibile sorpresa rappresentata da Alexis Saelemaekers. Il jolly rossonero, rientrato alla base dopo l’ottima esperienza alla Roma, stavolta è tornato a Milano per rimanerci. Stando pero a quanto riferito da MilanNews, il tecnico bianconero Igor Tudor apprezza particolarmente il belga, che piace molto in casa Juve. Ecco allora che Saelemaekers potrebbe eventualmente diventare la pedina di scambio perfetta per sbloccare l’affare Vlahovic con il Milan. Non è dello stesso avviso però Massimiliano Allegri. Anche lui – nonostante sogni di riabbracciare il centravanti serbo in rossonero – apprezza moltissimo Saelemaekers, sa che un jolly come lui è davvero prezioso e lo vuole assolutamente trattenere a Milano. Situazione dunque da seguire, senza escludere possibili colpi di scena sull’asse di mercato Juventus-Milan.