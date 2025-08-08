Annuncio folle di calciomercato: “Addio Juventus, vado all’Inter!”

Il calciomercato estivo sta entrando nella sua fase più calda e cruciale, con le squadre di Serie A che adesso sono chiamate a dover stringere i tempi per centrare i loro obiettivi. Lo sanno molto bene club come Juventus e Inter, che tra l’altro sono accomunati anche da diversi fronti di mercato decisamente bollenti. In particolare, attenzione a un nome ben preciso – in orbita sia di Juve che di Inter – sul quale sono arrivate news molto interessanti.

Niente Juve, l’Inter vuole il colpaccio di mercato

Parliamo del giovane gioiello del Parma Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 ambitissimo sul mercato. In Italia, appunto, ci hanno messo gli occhi da tempo soprattutto Juventus e Inter, con anche il Milan sullo sfondo. Ma Leoni piace anche all’estero, con alcuni top club alla finestra. A tal proposito, attenzione a quanto sta emergendo in queste ultime ore.

Pare infatti che la Juve stia perdendo parecchio terreno nella corsa al talento italiano in favore proprio dell’Inter. La Gazzetta dello Sport ha infatti confermato: “Il dossier Giovanni Leoni si è riaperto in casa Inter: non sarà facile mettere la mani sul 18enne che tutti vogliono, compreso un colosso inglese come il Liverpool, ma l’obiettivo sarà tenuto dai nerazzurri alla giusta distanza fin quando possibile”. La Rosa ha poi aggiunto ancora.

“Di fronte alle altezze delle richieste del Parma, l’Inter si era un po’ defilata, come tatticamente si fa lungo le vie del mercato, ma nelle considerazioni degli ultimi giorni il nome di Leoni si è risentito con la solita frequenza in viale della Liberazione. […] i 30-35 milioni non bastano più, servirebbe un 4 davanti e lì l’Inter non sale. Ciò che è certo, però, è che questo centurione di 195 centimetri a Milano andrebbe di corsa per inseguire il Mondiale, di nuovo assieme al maestro Chivu. Lo stesso tecnico romeno vede in lui e Pio i perfetti ricostituenti per il nostro azzurro sbiadito. Insomma, la corda tra Milano e Parma potrebbe tendersi di nuovo, se all’Inter restassero risorse sufficienti dopo aver risolto la pratica sulla trequarti e se, contemporaneamente, a tempo debito, da Parma si abbassassero le pretese per venire incontro al gioiellino”. La Juventus dunque – almeno per il momento – pare essere tagliata fuori per Leoni, mentre l’Inter continua a sognare il colpaccio di calciomercato dal Parma.