Lookman all’Inter, bomba di calciomercato su Sky Sport!

“Anche Lookman è tra i profili che ruotano attorno all’orbita dell’Atletico Madrid. […] La sua presa di posizione, per modalità e tempistiche, era in parte prevedibile. Tuttavia, ci sono ostacoli ben più complicati rispetto alla trattativa tra Koopmeiners e la Juventus. Il contesto per l’Atalanta è diverso: lo scorso anno non aveva ceduto alcun big, mentre quest’anno una cessione c’è già stata, e soprattutto aveva promesso che Lookman sarebbe partito solo per una destinazione estera, mai per una rivale italiana”.

“Un’altra criticità riguarda l’impatto tecnico: perdere Lookman significa rinunciare a un notevole numero di gol. Ragionamenti che a Bergamo stanno facendo con grande attenzione. All’Inter, a dire il vero, non è mai stato comunicato un prezzo. Non si è tirata indietro dopo il rifiuto iniziale da parte dell’Atalanta, ma è in attesa. Si muoverà solo nel momento in cui ci sarà un segnale chiaro da parte del club bergamasco”.

“Probabilmente serviranno ancora dieci giorni di attesa. In caso di apertura, l’Atalanta stabilirebbe una cifra e si entrerebbe nella seconda fase della trattativa. Oggi, però, la società nerazzurra è più irritata e delusa nei confronti del calciatore che disponibile a sedersi al tavolo con l’Inter. L’Inter è pronta a mettere sul piatto 40 milioni, cifra indicata dagli agenti del giocatore. Lookman ha preso questa posizione perché vuole il trasferimento a Milano, che considera un passo in avanti nella propria carriera, ma allo stesso tempo si sente deluso da una promessa disattesa da parte dell’Atalanta dopo il “no” al PSG della scorsa estate”.

“La situazione resta fluida e va monitorata giorno per giorno. L’Atalanta, del resto, potrebbe anche decidere di non schierare più il giocatore dopo il 2 settembre, se la frattura non si ricompone. E il fatto che Lookman non sia neppure a Bergamo rende evidente quanto sia grave lo strappo. Per l’Inter, Lookman è la priorità assoluta. È il profilo su cui si vuole costruire un cambiamento anche tattico. Certo, esistono delle alternative: da Sancho a Nkunku, passando per Garnacho e Nusa. Nico Gonzalez è fuori dai radar: i nerazzurri non intendono avvantaggiare la Juventus. Ma, al momento, l’obiettivo numero uno resta uno solo: Lookman“.