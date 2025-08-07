E’ tutto vero, l’annuncio è clamoroso: “Dalla Juventus va all’Inter!”

Come vi stiamo raccontando giorno dopo giorno da ormi diverso tempo, ci sono davvero tanti tavoli di calciomercato aperti che coinvolgono e accomunano due top club di Serie A come Juventus e Inter. Le strade di bianconeri e nerazzurri infatti si sono incrociate più volte e paiono destinate a farlo ancora in maniera molto concreta.

Si va da possibili obiettivi di mercato in comune (come può essere ad esempio il gioiellino del Parma Giovanni Leoni) a giocatori di una che interessano all’altra e viceversa. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato per esempio di alcune suggestioni di scambio (con Nico Gonzalez che piace all’Inter e con la Juve che in cambio potrebbe chiedere giocatori come Frattesi o Carlos Augusto). Ma c’è di più, come confermano le ultime news di calciomercato che stanno rimbalzando proprio in queste ore.

Addio Juve, possibile colpaccio di calciomercato per l’Inter

Occhio ai possibili sgambetti e ai possibili scippi di mercato tra le due big rivali. In questo caso, parliamo di un colpo di mercato molto grosso e importante che l’Inter potrebbe soffiare alla Juventus. Ci riferiamo a Jadon Sancho, a lungo seguito e trattato dalla Vecchia Signora.

Come riferito da alcuni importanti esperti di calciomercato e confermato anche dalla Gazzetta dello Sport nelle ultimissime ore, i nerazzurri avrebbero addirittura sorpassato i bianconeri, ormai quasi fuori dai giochi, per l’esterno offensivo inglese classe 2000 in uscita dal Manchester United. Sancho ora sarebbe diventato un obiettivo molto concreto dell’Inter come alternativa a Lookman, visto che lo United chiederebbe “solamente” 25 milioni di euro per lui a fronte dei 50 richiesti dall’Atalanta per il proprio attaccante. Situazione dunque da seguire, con la Juve oramai più sullo sfondo rispetto all’Inter.