Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: brutte notizie in arrivo

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare. In queste ore circolano voci di diverso tipo, che raccontano quello che potrebbe succedere in maniera abbastanza chiara e schietta. Ecco il motivo per cui vale la pena fare il punto della situazione. Per capire quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. E qualcosa, sotto sotto, si sta muovendo.

Calciomercato Juventus, da Kolo Muani e Vlahovic: tutto intrecciato

Secondo quello che risulta a Sky Sport, la situazione legata a Kolo Muani si sarebbe un pochino impantanata. Nello specifico, in questi giorni si parla molto di come l’affare non sembri in alcun modo andare avanti. Anche perché c’è qualcosa che sembra impedilo abbastanza nettamente. Nello specifico, secondo Sky, il paradosso sarebbe legato ad un’altra questione.

A quanto pare – come era prevedibile – difficilmente si potrà andare avanti sulla trattativa legata a Kolo, se prima non si sbloccherà quella riguardante Vlahovic. Che sta complicando, per davvero, tutti i piani alla Juventus. Difficile capire come, difficile capire quando. Di sicuro, però, fino a che non si sbloccherà ogni situazione relativa a Dusan, difficilmente potrà succedere dell’altro. Staremo a vedere.