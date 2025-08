Vlahovic al Milan: annuncio UFFICIALE | Calciomercato Juventus

Altro che chiacchiere: in casa Juventus non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere nell’arco di qualche settimana. Ma nello specifico, ora, si parla di quello che sta succedendo sul fronte legato a Dusan Vlahovic. Che ovviamente era e resta al centro dell’attenzione.

Calciomercato Juventus, ecco cosa c’è da sapere: le ultimissime su Vlahovic

Novità, aggiornamenti, ultimissime: Dusan Vlahovic continua a far parlare. E in effetti, qualcosa si sta muovendo. Secondo quanto viene rivelato da QS il Milan avrebbe avanzato un’offerta ufficiale. Che sarebbe arrivata sul tavolo di Comolli e Modesto. Una mossa chiara, chiarissima. Per cercare di convincere il club bianconero. Con la volontà assoluta e massima di tentare un assalto chiaro all’attaccante bianconero. E la Juve, avrebbe dato la sua risposta.

Andiamo per ordine: la Juventus avrebbe deciso di mettere sul tavolo 10 milioni di euro più il cartellino di Bennacer. Un’offerta a cui la Juventus avrebbe detto di no. No, grazie. Una risposta nettissima. Che non sembra lasciare spazio a nessun genere di cambiamento. Se il Milan vuole Vlahovic, allora, farà bene a mettere sul tavolo qualcos’altro.