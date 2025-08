Neymar alla Juventus: clamoroso annuncio improvviso!

Neymar alla Juve: eccola l’ultima clamorosa suggestione di calciomercato spuntata proprio nelle ultime ore in ambiente bianconero. Con la Vecchia Signora che cerca effettivamente un nuovo esterno offensivo, il nome del fenomeno brasiliano è certamente quello capace più di tutti di accendere le fantasie dei tifosi juventini.

Ma il colpaccio di mercato Neymar sarebbe veramente possibile per la Juve? A tal proposito, grande attenzione merita l’analisi approfondita fatta dalla Gazzetta dello Sport in merito a questa possibilità. E quello che ne è emerso è decisamente interessante e da tenere in seria considerazione.

Neymar-Juventus, tra possibilità concreta e follia di calciomercato: le ultime news

La Rosea scrive: “Il campione cerca il riscatto prima del Mondiale dopo un periodo in chiaroscuro e sarebbe più “sostenibile” del colpo Ronaldo. Ma un ruolo cruciale lo giocherebbero gli sponsor“. E poi ancora: “Attorno a Neymar ci sono sponsor che garantiscono lauti guadagni che evidentemente sul mercato brasiliano hanno un peso rilevante. Questi finanziatori avrebbero interesse a rivedere la loro stella nel calcio europeo? Questa considerazione meriterebbe approfondimenti sostanziali. Sì, perché l’immagine di Neymar funziona ancora e nei mesi che precedono la competizione mondiale sono in gioco interessi consistenti“. Ma non è ancora tutto.

La Gazzetta infatti aggiunge ancora: “Le condizioni economiche per quest’ipotetica operazione siano molto più alla portata di quanto si potrebbe pensare in un primo momento. Per Cristiano Ronaldo Andrea Agnelli dovette pagare 100 milioni e passa al Real Madrid ed impegnarsi per un ingaggio da 18 milioni netti a stagione. […] Ora come ora Neymar ha attorno a sé un mondo che contribuirebbe volentieri al suo recupero ad alto livello. Aggiungiamoci anche il beneficio fiscale, visto che vale sempre la norma (di cui usufruì il solito CR7) che permetterebbe al giocatore di pagare una franchigia irrisoria per i redditi che percepisce fuori dai confini italiani. È una differenza fondamentale”. Neymar alla Juventus: possibilità concreta o solo una clamorosa suggestione di calciomercato? Staremo a vedere.