Calciomercato Juventus, Tudor esulta: colpo vicinissimo!

Il calciomercato in casa Juventus sembra prendere piede in maniera sempre più concreta. E seria. Ed è per questo motivo che nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle notizie piuttosto interessanti.

La Juventus continua a far parlare: ecco le ultime di calciomercato

Stanno circolando voci importanti. Lo diciamo spesso, lo ripetiamo: la questione legata a Dusan Vlahovic è ancora in bilico, questo è chiaro. Ma allo stesso tempo tutti si aspettano delle novità che possano fare la differenza anche rispetto ad altri calciatori. Nel senso che se per Dusan ci sono aggiornamenti contrastanti, per altri nomi c’è qualcosa che sembra andare in un verso assolutamente più netto e positivo.

Secondo quanto viene riportato in queste ore, Kolo Muani sembra essere molto più vicino a vestire la maglia della Juventus. Il PSG, cioè, sarebbe deciso a trattare con la Juventus dopo che avrebbe capito in maniera chiarissima come la volontà del calciatore sia quella di restare a Torino. Aggiornamenti sono previsti nei prossimi giorni ma è chiaro che per Tudor, prendere un giocatore come Kolo Muani in maniera definitiva (o in prestito con obbligo di riscatto) sarebbe certamente positivo. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma le novità che circolano sono assolutamente positive. E come.