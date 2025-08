Calciomercato Juventus, follia Vlahovic! Annuncio clamoroso

In casa Juventus si continua a lavorare in sede di calciomercato. E le indiscrezioni che filtrano parlano chiaro: al centro di tutto c’è la questione legata a Dusan Vlahovic che fa parlare. E come.

Cosa succederà in casa Juventus non lo sa nessuno. O meglio, lo sanno in pochi. L’unica cosa certa in tal senso è rappresentata dal fatto che fino a quando non si risolverà la questione legata a Vlahovic, difficilmente si potrà capire gli sviluppi consenguenti. E la direzione in cui stanno andando le ultime notizie mettono davvero confusione.

Juventus, il calciomercato s’accende: ma occhio a Vlahovic

A quanto pare, infatti, il calciatore si sarebbe impuntato. E non avrebbe nessuna intenzione di andare via. Almeno, questo è quel che filtra. E c’è una notizia che sta facendo parlare e che racconta qualcos’altro. Sì, perché secondo qualcuno il giocatore potrebbe valuta una mossa clamorosa. Ossia quella di accettare di restare anche da fuori rosa. Così, poi, da andare a scadenza di contratto e poter andare dove vuole. A zero. Una mossa incredibile. Secondo noi. Perché Dusan accettarebbe addirittura di resta fuori rosa. Sarà vero? Lo staremo a vedere.