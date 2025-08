Calciomercato Inter, su Lookman Pedullà sgancia la bomba

Il calciomercato dell’Inter si muove. E le ultime indiscrezioni che filtrano parlano molto chiaro. C’è la possibilità di qualche colpo di scena. Ed è anche per questo motivo che farà molto bene ascoltare le parole di Alfredo Pedullà. Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione parlando sul proprio canale Youtube. Le sue parole sono state nettissime.

“Anche se molti continuano a proporre nomi diversi per l’Inter, il mio consiglio è di non distogliere l’attenzione da questa trattativa. Sospendere le attenzioni adesso, secondo me, sarebbe un errore, almeno finché non ci saranno sviluppi concreti. La situazione è ancora aperta e, finché non cambierà qualcosa, Lookman continua a lavorare a Zingonia come è giusto che sia, dato che è sotto contratto con il club. Intorno a lui sono state dette molte inesattezze, a partire dall’idea che l’Atalanta lo considerasse intoccabile, salvo poi cambiare versione in modo poco convincente. Il Corriere dello Sport, per giustificare questa variazione, ha sostenuto di aver ricevuto informazioni sbagliate da Marotta. Ma non è così. Qui si parla di assumersi le proprie responsabilità: sbagliare capita a tutti, ma quando succede bisogna saperlo ammettere e andare avanti con coerenza. Ognuno può scegliere a chi credere, ma è fuori discussione che l’Inter conosca perfettamente la valutazione di Lookman, visto che parliamo di una società di professionisti esperti. Pensare il contrario è semplicemente ridicolo. I nerazzurri sanno bene che per chiudere servono 45 milioni più 5 di bonus. Le complicazioni, piuttosto, sono nate dagli agenti del giocatore, che hanno alimentato aspettative poco realistiche partendo da promesse che, per quanto mi riguarda, non sono mai state fatte“.