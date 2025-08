Bomba di calciomercato: “Addio Inter? Può andare al Napoli!”

In questo ultimo mese di calciomercato possiamo aspettarci veramente di tutto, con possibili sorprese e anche clamorosi colpi di scena che possono coinvolgere diverse squadre della nostra Serie A. Nei giorni scorsi vi abbiamo già ampiamente raccontato di alcuni possibili intrecci di mercato con alcuni top club coinvolti, tra cui Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma.

E oggi torniamo a parlare proprio di un altro “pericoloso” incrocio di calciomercato con protagonisti in particolare Inter e Napoli. Un duello di mercato davvero acceso e clamoroso, anche perché il nome in questione è di quelli davvero pesanti e potrebbe veramente infiammare le cronache di mercato di nerazzurri e partenopei.

Niente Inter, il colpaccio di calciomercato può farlo in Napoli: le ultime notizie

Stiamo parlando ovviamente di Ademola Lookman, a lungo seguito e corteggiato dall’Inter che però non è ancora riuscito a strapparlo all’Atalanta. In questa complicata situazione, occhio appunto al possibile inserimento del Napoli di Conte, che apprezza particolarmente il nigeriano. E in queste ultime ore sono arrivate novità decisamente importanti in merito alla questione.

A tal proposito, il noto giornalista ed esperto di calciomercato Michele Criscitiello è stato molto chiaro nel suo editoriale su Sportitalia.it: “L’Inter ha sbagliato tempi e modi. Inoltre l’offerta, unica ricevuta a Bergamo, è di 42 milioni di euro. Non di più. I 3 di bonus non sono neanche legati al rendimento del calciatore ma della squadra. Quindi l’Atalanta dovrebbe prendere 3 milioni per Lookman se l’Inter vince lo scudetto o la Champions League. Solitamente i bonus si legano ai gol dell’attaccante che stai acquistando”. Il giornalista ha poi proseguito ancora.

“Tutto questo tam tam mediatico creato ad arte e il voler esporre pubblicamente il calciatore ha fatto indispettire non solo Percassi ma anche gli americani che ora riaprono il tavolo delle trattative e la sedia dell’Inter non sarà più quella privilegiata. Dopo la brutta figura con Fabregas, c’è l’ombra di Lookman. Per Marotta e Ausilio, forse, 50 milioni non basteranno più e scusate la previsione di ferragosto ma sotto l’ombrellone ci aspettiamo che chieda spazio anche un certo Antonio Conte. Furbo come al suo solito è rimasto a guardare il teatrino tra Inter e Atalanta e tra qualche giorno tornerà a bussare alla porta di Percassi. L’Inter ha solo una strada per salvare la faccia: arrivare a 50 più bonus, riallacciare con Percassi e poi tramite la stampa amica far credere ai tifosi che ha chiuso a 45 milioni. Lookman a Bergamo non resterà, il Napoli è una possibilità concreta e Marotta non può non prendere un calciatore così dopo tutto questo caos social e mediatico”. Attenzione dunque al Napoli, che potrebbe veramente strappare il colpaccio Lookman all’Inter in questo imprevedibile finale di calciomercato.