Juventus-Milan, bomba Zirkzee: poco fa l’annuncio improvviso!

Occhio al possibile ritorno di Joshua Zirkzee in Serie A nelle fasi finali di questo calciomercato estivo. L’ex attaccante del Bologna deve definire ancora il proprio futuro e potrebbe lasciare il Manchester United entro la fine di agosto.

I Red Devils infatti hanno aggiunto al proprio reparto d’attacco Matheus Cunha e Bryan Mbeumo nel corso di questa sessione di mercato e adesso stanno puntando forte anche sull’acquisto di un altro centravanti di ruolo e di grande spessore, con Benjamin Sesko nel mirino.

Gli spazi per Zirkzee dunque si sono ridotti moltissimo, considerando anche che in rosa c’è pure Rasmus Hojlund, obiettivo di calciomercato di Juventus e Milan che però ha recentemente confermato di voler rimanere allo United. Ecco allora che il nome buono per bianconeri e rossoneri potrebbe tornare ad essere proprio quello dell’attaccante olandese classe 2001.

Zirkzee occasione di calciomercato per Juve e Milan

A tal proposito, calciomercato.com sottolinea: “Se Hojlund resta allo United – ed è stato chiaro – e arriva anche un altro acquisto, lì davanti i Red Devils potrebbero valutare una cessione dell’attaccante olandese“. Sappiamo che sia Juventus che Milan sono alla ricerca di un rinforzo di qualità in avanti e sappiamo anche che Zirkzee è un vecchio pallino di mercato sia della Vecchia Signora che del Diavolo, che lo seguono e lo apprezzano moltissimo fin dai tempi di Bologna.

Se Juve e Milan non dovessero dunque centrare i loro primi obiettivi per l’attacco (rispettivamente Kolo Muani e Vlahovic) ecco che Zirkzee potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di fine calciomercato, qualora lo United aprisse alla sua cessione a prezzi o con formule favorevoli. L’ingaggio del ragazzo non è fuori mercato per le due big di Serie A: parliamo di circa 3,5 milioni di euro a stagione. Occhio dunque anche alla possibile suggestione Zirkzee per Juventus e Milan.