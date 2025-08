Dal Napoli… al Milan! Di Marzio sgancia la bomba di mercato

Occhio come al solito ai possibili intrecci di calciomercato tra big della nostra Serie A come ad esempio Milan e Napoli. I due club per ora hanno operato in maniera parallela, senza praticamente mai incrociare i propri cammini sul mercato.

Ma stando alle ultime news emerse proprio in queste ultime ore, c’è un nome che si starebbe facendo caldo in ottica rossonera e che è stato per lungo tempo in orbita azzurra. A tal proposito, occhio alle indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio.

Il Milan su un obiettivo di calciomercato del Napoli: le ultime notizie

Il Napoli di Conte ha inseguito a lungo l’attaccante uruguaiano Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool, prima di chiudere per Lorenzo Lucca. Un obiettivo molto concreto per gli azzurri, che adesso però è pronto a infiammare il mercato del Milan. Tramite il proprio profilo di X, Di Marzio ha infatti sgancia la bomba: “Milan, la prima scelta in attacco è Darwin Nunez del Liverpool. I rossoneri hanno già parlato col calciatore e ci proveranno seriamente“. L’esperto di calciomercato ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul proprio sito ufficiale.

“La prima scelta per l’attacco del Milan è Darwin Nuñez. I rossoneri hanno fatto un tentativo per il calciatore del Liverpool, ma la trattativa resta difficile. L’uruguaiano rappresenta una prima scelta per Igli Tare, che spinge e vuole provare il più possibile per il classe ’99. In lista ci sono anche Kalimuendo, Vlahovic e Hojlund. La trattativa rimane complicata. Su Nuñez c’è anche l’Al Hilal, ma il Milan ha già parlato con il calciatore. Il club arabo non ha ancora presentato offerte ufficiali, ma rimane vigile sull’attaccante”. Da quanto abbiamo saputo, il Liverpool chiede non meno di 55 milioni di euro più eventuali bonus per raggiungere quota 60 milioni complessivi. Una cifra molto alta per le casse del Milan, che infatti segue anche altri profili per l’attacco. Lavori e valutazioni in corso.