Milan, boom! Contatti avviati: “Al posto di Vlahovic arriva…”

Milan, calciomercato bloccato tra due fronti caldi: Vlahovic e Jashari i nodi da sciogliere, ma occhio alle possibili alternative.

L’estate del Milan è segnata da due vere e proprie telenovele di calciomercato che continuano a tenere banco senza sosta. Da una parte la trattativa a rilento con il Bruges per Jashari, dall’altra il braccio di ferro con la Juventus per Vlahovic. Due operazioni complesse che ruotano attorno ai principali obiettivi del club: il centrocampista svizzero per rinforzare la mediana, il centravanti serbo per completare l’attacco.

Con agosto ormai iniziato e il mercato entrato nella sua fase cruciale, è chiaro che il tempo per chiudere queste operazioni non è infinito. Tare continua a spingere su entrambi i tavoli, ma nel frattempo tiene aperte anche alcune piste alternative, in attesa di sviluppi. E nelle ultime ore è spuntata un’opzione che potrebbe diventare molto concreta per quanto riguarda l’attacco rossonero.

Milan, l’alternativa di calciomercato a Vlahovic

Il nome caldo è quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese del Manchester United e vecchia conoscenza della Serie A grazie all’esperienza con l’Atalanta. Il profilo del classe 2003 è tornato fortemente in considerazione per l’attacco di Allegri, nel caso in cui la pista Vlahovic dovesse arenarsi definitivamente. Tra l’altro, Hojlund potrebbe liberarsi con una formula vantaggiosa per il Milan, ad esempio un prestito con diritto o obbligo di riscatto. E non è ancora tutto.

Il Corriere dello Sport infatti riporta che i primi contatti con il suo entourage sarebbero già stati avviati. Attenzione però alla concorrenza, perché anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui, così come alcuni club stranieri. Ad oggi comunque, la candidatura di Hojlund per il Milan è da considerarsi veramente concreta come possibile piano B rispetto a Dusan Vlahovic. Occhio però anche a un secondo nome pesantissimo tornato di moda nelle ultime ore in orbita rossonera.

Pista di mercato da 60 milioni per l’attacco del Milan

Come riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il primissimo nome sulla lista di Tare sarebbe diventato Darwin Nunez, con il quale ci sarebbero già stati dei contatti concreti e per il quale il Milan vorrebbe fare veramente sul serio. Il problema rimane il prezzo richiesto dal Liverpool per Nunez: circa 55/60 milioni di euro. Tanti, forse troppi per il Milan. Altra pista comunque da tenere in considerazione per il reparto offensivo del Diavolo.