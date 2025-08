Juventus, tutto vero! Scambio folle: “Vlahovic in cambio di…”

La Juventus, come ben sappiamo, ha necessità e fretta di risolvere il prima possibile il caso Vlahovic, uno dei più spinosi di questo calciomercato estivo bianconero (anche se non l’unico). Il bomber serbo, in scadenza di contratto tra appena 10 mesi, sta frenando le operazioni di mercato della Juve e il tempo inizia a stingere.

Comolli e l’entourage di Vlahovic stanno trattando e sono sempre in contatto nel tentativo di trovare una via di fuga che possa soddisfare tutte le parti in causa. Un nodo importante e potenzialmente decisivo rimane la buonuscita che la Juventus dovrebbe garantire al giocatore.

E nel frattempo alla finestra c’è sempre il Milan di Allegri, che considera il classe 2000 l’obiettivo principale per completare l’attacco rossonero. In questo contesto, abbastanza complicato, attenzione a uno scenario che potrebbe far svoltare la situazione che sta trovando conferme nelle ultime ore.

Juve, caso Vlahovic: possibile scambio di calciomercato col Milan. I nomi

Nei giorni scorsi si è parlato di una proposta del Milan alla Juventus: 10 milioni di euro più il cartellino di Bennacer. Un’offerta che non avrebbe ancora fatto definitivamente breccia in casa bianconera, ma sulla quale si potrebbe effettivamente lavorare. Magari, inserendo anche altri giocatori diversi nell’affare di mercato tra Juve e Milan. Arrivano conferme infatti secondo cui uno scambio potrebbe effettivamente rappresentare una soluzione per sbloccare la situazione. Ne ha parlato ilbianconero.com, che ha indicato i nomi di chi potrebbe finire in ballo.

Oltre al già citato Bennacer, il Milan potrebbe infatti mettere sul piatto i cartellini di Thiaw (che però non scalda la Juventus) e dei centrocampisti Bondo e Musah (entrambi sul mercato). Il nome più interessante in assoluto in ottica bianconera però sarebbe quello dell’esterno offensivo nigeriano Samuel Chukwueze, che ha un valore di mercato superiore agli altri giocatori rossoneri. A proposito dell’ipotesi di scambio tra Juve e Milan, ilbianconero sottolinea: “Insomma, quella della contropartita, al momento, è un’idea buttata sul tavolo delle trattative. Non convince la Juventus che preferirebbe monetizzare, ma è da tenere in considerazione se le cose dovessero protrarsi”. Occhio dunque anche a questa possibilità per risolvere il caso Vlahovic.