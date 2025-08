Donnarumma-Juventus, clamoroso annuncio di calciomercato

Il calciomercato della Juventus s’è già acceso. Stanno circolando delle voci particolari che parlano di quello che potrebbe succedere in casa bianconera da qui a breve. In effetti, ci sono novità pesanti. Alcune anche a sorpresa.

Calciomercato Juventus, ecco le ultime novità di casa bianconera

Va bene, lo sappiamo: i tifosi della Juventus stanno cercando di capire quelle che sono le mosse di Modesto e Comolli. Ma forse, la verità la sanno solamente loro. Gli addetti ai lavori come noi, possono al massimo provare a raccogliere il maggior numero di informazioni per poi costruire in queste notizie una giusta narrazione di quel che accade. Ecco il motivo per cui si parla di Vlahovic e di Kolo Muani con insistenza. Per capire e provare a non sbagliare. Ma oltre a questi nomi, ce ne sono anche altri che fanno rumore.

Uno su tutti? Quello di Donnarumma. Nei prossimi giorni dovrebbe avere un incontro con il PSG: si vuole capire se ci siano o meno i margini per costruire un rinnovo di contratto pesante. Allo stesso tempo, però, l’attenzione si poggierà anche su quel che concerne il possibile addio. Che nel 2026 avverrebbe a zero euro. La Juventus, ve lo diciamo, ci sta pensando.

Si tratterebbe un colpo in continuità con la storia bianconera. Il miglior portiere al mondo, Italiano, con la maglia della Juve. Comolli attende di capire come andrà a finire l’incontro tra le parti per poi immaginare se ci potrà essere o meno uno sforzo in quella direzione. Magari, bussando alla porta del ragazzo per intuire le sue disponibilità. Non resta altro da fare che attendere e vedere quello che succede.