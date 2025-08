Calciomercato Inter, tifosi senza parole: “Salta tutto”

Voci e indiscrezioni al centro delle attenzioni. In casa inter si continua a lavorare immaginando quello che potrebbe accadere da qui alle prossime settimane e un po’ di ansia, ora, c’è.

Allarme rosso in casa Inter: se non si sblocca la situazione legata a Lookman, allora, potrebbe davvero saltare tutto. Il piano di rinforzo del calciomercato nerazzurro è molto chiaro ma dopo le chiacchiere bisognerà passare ai fatti. E questo lo diciamo nella misura in cui tutti sanno che Marotta e Ausilio non vogliono in alcun modo restare impantanati. Va detto: Oaktree ha dato mano abbastanza libera all’Inter. E alla dirigenza. Motivo per cui adesso tutti si aspettano delle novità significative. Ma su Lookman, che aria tira?

Inter, calciomercato incastrato: occhio a Lookman

Secondo quelle che sono le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Reggionelpallone.it e che vi sveliamo in esclusiva il calciatore a Milano verrebbe anche a piedi. Questo lo sanno tutti. A fare la differenza sarebbe proprio l’Atalanta. La Dea, infatti, sembra aver eretto un muro sul calciatore che però adesso deve spingere. L’Inter l’offerta l’ha fatta. E dunque, adesso, bisognerà passare ai fatti. O il calciatore fa capire di avere l’intenzione assoluta di andare via o si rischia di restare impantanati in una situazione che davvero non giova a nessuno. Quello che succederà lo staremo a vedere. Sicuramente, però, l’Inter rischia grosso. Se salta Lookman allora bisognerà correre ai ripari. E quanto pare, la soluzione, i nerazzurri ce l’avrebbero già in mente.

Il nome in questione sarebbe quello di Christopher Nkunku, esterno d’attacco della stessa età di Lookman, classe 1997. L’ex Lipsia, reduce dalla vittoria della Conference League e del Mondiale per Club con il Chelsea, è già stato proposto all’Inter. Che resta in attesa di capire. Se Lookman salta, c’è lui.