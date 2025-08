Sky sgancia la bomba di mercato: “Addio Roma, va alla Juventus!”

La Juventus sta continuando a battere diverse piste di calciomercato per rinforzare e completare la rosa a disposizione di Igor Tudor. I nomi che orbitano in zona Juve sono sempre tantissimi e riguardano praticamente ogni reparto. Ma una delle priorità assolute della Vecchia Signora è senza dubbio sistemare il centrocampo. In uscita c’è in particolare Douglas Luiz, mentre in entrata Tudor vuole un nuovo mediano di spessore.

Gli obiettivi sulla lista di mercato della Juventus per questo colpo sono diversi. Si va da Bissouma del Tottenham ai vari André del Wolverhampton, Florentino Luis del Benfica, Berge del Fulham e Amrabat del Fenerbahce, per finire con il nome più caldo in assoluto e in cima alle preferenze bianconere: quello di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Occhio però perché, stando alle ultime notizie svelate in diretta TV da Sky Sport, adesso la Juventus avrebbe messo nel mirino anche un altro nome nuovo e a sorpresa in orbita Roma.

Niente Roma, nuovo obiettivo di calciomercato per la Juventus: le ultime news in diretta Sky

Ecco quanto riferito dai colleghi di Sky: “Il nome nuovo per il centrocampo della Juve è quello di Matt O’Riley. L’inglese è un pallino di Gasperini che lo scorso anno lo avrebbe voluto all’Atalanta. Questa estate abbiamo parlato anche dell’interesse della Roma proprio di Gasperini, un interesse che c’è ancora. Ma adesso c’è l’interesse anche da parte della Juventus. Quello di O’Riley è un nome che interessa molto ai bianconeri, che lo seguono da vicino. Non c’è ancora stato un primo approccio ufficiale o un’offerta concreta, ma più in là il Brighton potrebbe anche aprire ad un prestito con obbligo di riscatto“. La conferma arriva direttamente anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ufficiale ha riferito: “Torna di moda il nome di Matt O’Riley in Serie A. Dopo Atalanta e Roma (e Napoli la scorsa stagione), il centrocampista del Brighton interessa alla Juventus“. Altro nome dunque da tenere d’occhio in ottica Juve per il centrocampo.