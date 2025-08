Mercato Inter: colpo stellare! Moretto dà l’annuncio a sorpresa

L’Inter ha tracciato con chiarezza le proprie linee guida per il proprio calciomercato, soprattutto per quanto riguarda alcuni obiettivi ben precisi in entrata. E parlando dell’attacco nerazzurro, il nome in cima alla lista di Marotta resta sempre quello di Ademola Lookman dell’Atalanta.

Il club nerazzurro è pronto a fare il possibile per strappare l’attaccante alla Dea, considerato il rinforzo ideale per il reparto offensivo. I bergamaschi però non mollano la presa e pretendo almeno 50 milioni di euro. La trattativa prosegue, anche se l’Inter vuole stringere e non aspetterà Lookman in eterno. Ecco perché c’è già un piano B ben definito nel caso in cui l’operazione con l’Atalanta non andasse a buon fine.

Inter, ecco l’alternativa di calciomercato a Lookman

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la prima opzione alternativa per l’Inter risponde al nome di Christopher Nkunku. Il talento francese, attualmente al Chelsea, è ritenuto un profilo perfetto sia dallo staff tecnico che dalla dirigenza interista, che mette tutti d’accordo. Il club londinese lo aveva già messo sul mercato a gennaio e la situazione, da quel punto di vista, non è cambiata.

L’ostacolo principale per arrivare a Nkunku resta però l’ingaggio, considerato molto alto per i parametri dell’Inter. Nonostante ciò, i nerazzurri tengono vivi i contatti e monitorano la situazione. Lookman resta il primo obiettivo, ma i dirigenti sanno che non potranno aspettare all’infinito. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi a breve, l’Inter cercherà di ridurre le distanze economiche con Nkunku e tentare il grande colpo dal Chelsea.