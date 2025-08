Calciomercato Juventus | Bruttissime notizie: “E’ tutto vero”

La Juventus continua ad essere al centro delle voci legate al calciomercato. E le ultime novità sembrano essere davvero abbastanza pesanti.

Juventus, occhi bene aperti sul calciomercato

Aggiornamenti, voci, indiscrezioni. La Juve resta al centro di tutto. Motivo per cui ogni giorno – in continuazione – ci sono aspetti importanti da affrontare che svelano e confermano come Comolli e Modesto possano seriamente migliorare la rosa a disposizione di Tudor. Nello specifico, quello che faremo oggi è provare a capire quelle che potrebbero essere le prossime mosse. Anche se qualcosa di negativo sembra essere dietro l’angolo.

Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, infatti, uno dei nomi prescelti dal tecnico è sicuramente quello di Kolo Muani. Un giocatore che gli piace moltissimo. E su cui vorrebbe continuare a lavorare. La Juventus deve parlare con il PSG, lo sta facendo. Ma gli aggiornamenti che arrivano parlano chiaro.

A quanto pare, infatti, il PSG avrebbe deciso definitivamente di non accettare in alcun modo una trattativa basata su un nuovo prestito. Al massimo, dovrà essere prestito con obbligo di riscatto. Altrimenti, niente da fare. Anche per questo, dalla Premier League stanno arrivando interessamenti a cui i Parigini potrebbero “cedere”. Una pessima notizia per la Juve che se davvero vuole Kolo Muani deve correre. E un piccolo sforzo, dovrà pur farlo.