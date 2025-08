Calciomercato Inter | Decisione pesantissima di Marotta

In casa Inter si continua a parlare di calciomercato e di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro. Le indiscrezioni che stanno filtrando preoccupano un po’.

L’Inter deve correre, questo lo hanno capito tutti. E in questo senso Ausilio e Marotta non stanno certamente fermi. E’ assolutamente chiaro che ci sono diverse cose in ballo. E Pedullà ha chiarito tutto molto esplicitamente.

Calciomercato, Inter al lavoro su Lookman e non solo

“L’Inter monitora le possibilità di inserire un nuovo difensore e un centrocampista, ma per ora non sono obiettivi primari, soprattutto in difesa dove si agirà soltanto se dovessero partire alcuni elementi. Restano sotto osservazione giocatori come De Winter e Leoni, ma l’attenzione del club in questo momento è principalmente rivolta all’attacco, con Lookman nel mirino“. Ecco, proprio su Lookman arrivano delle novità pesanti svelate da Di Marzio.

Secondo quanto viene rivelato, infatti, Marotta in accordo con la società avrebbe deciso di non andare in alcun modo oltre l’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus. Questa è la mossa finale. Oltre, cioé, non si andrà. Quello che succederà lo staremo a vedere ma di certo si tratta di una mossa pesante. Che dovrà spingere il ragazzo a tentare un tutto per tutto. E nella peggiore delle ipotesi, a rompere il suo rapporto con la Dea. Quello che succederà lo staremo a vedere. Ma da qui a breve qualcosa inizierà a muoversi. Di questo, ne siamo assolutamente certi.