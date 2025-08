Inter addio! Bomba di calciomercato: “Oaktree li manda via!”

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti l’Inter raccontano molto bene quello che potrebbe succedere a breve. L’idea di Oaktree era e resta quella di tentare un approccio importantissimo per la costruzione di qualcosa di importante.

Marotta e Ausilio sono al lavoro: c’è la volontà assoluta di tentare di pianificare al meglio le prossime mosse. Ecco il motivo per cui da qui a breve, qualcosa potrebbe smuoversi. Lo diciamo nella misura in cui non solo il nome di Lookman resta al centro di tutto. Ma anche altre possibili opzioni potrebbero finire sul tavolo per tentare di rendere la rosa di Chivu migliore di quanto non lo sia già. E allora, occhi bene aperti. Qualcosa sarebbe dietro l’angolo.

L’Inter al lavoro, il calciomercato tra presente e futuro

Prima degli acquisti, però, bisognerà pensare anche a qualche cessione. Non subito, anche il prossimo anno. Da pianificare subito, però. Ed è questo il senso delle parole di Fabrizio Biasin che in diretta su TeleLombardia ha svelato qualcosa di particolarmente importante proprio rispetto a ciò che potrebbe succedere tra un anno in sede di calciomercato, per quel che concerne l’Inter.

“L’Inter cerca un difensore giovane, che sia Leoni o un altro, anche perché dalla prossima stagione diversi “senatori” del reparto arretrato – come Acerbi, Darmian, de Vrij – sono destinati a lasciare. Il Parma per Leoni spara alto, ma secondo me la società nerazzurra proverà comunque a intavolare una trattativa, soprattutto dopo aver liberato il gruppo dagli esuberi. Resta da vedere se sarà sufficiente, lo capiremo solo tra qualche settimana. Quanto a Dumfries, la clausola non è stata esercitata: l’interesse concreto era quello del Barcellona, che però in questo momento non può investire. Alcuni club inglesi si sono fatti avanti, ma il giocatore ha deciso di non accettare“. Non resta altro da fare – dunque – che attendere.