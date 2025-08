Calciomercato Juventus, brutte notizie: Sky Sport dà l’annuncio

Tra gli aggiornamenti di calciomercato che arrivano in casa Juventus ce ne sono alcuni abbastanza pesanti: il punto della situazione con l’ultim’ora di Sky Sport.

Il calciomercato della Juventus si muove: il punto

La Juventus è in movimento. Non solo alla Continassa, con Tudor. Ma anche per quel che concerne il calciomercato. Comolli non scherza e neanche Modesto è da meno. In questo senso, tutto lascia pensare che possano esserci delle sorprese niente male da qui a breve. Solo che alcune di queste potrebbero non essere troppo positive.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni che abbiamo raccolto, infatti, stanno circolando dei rumors abbastanza pesanti su ciò che potrebbe avvenire in casa Juventus praticamente sotto ogni punto di vista. Su ogni fronte. Nello specifico, pare infatti che non solo Vlahovic potrebbe dire addio al comparto offensivo bianconero.

Grosse – enormi – difficoltà, la Juve ce le sta avendo anche per quel che concerne Kolo Muani. I bianconeri stanno continuando a lavorare, assolutamente. Ma secondo Sky Sport, il PSG avrebbe chiuso definitivamente alla possibilità di cedere il calciatore nuovamente in prestito. Una decisione, questa, che adesso apre due scenari differenti. Il primo: un prestito (sì) ma con obbligo di riscatto. Il secondo, quello di una cessione a titolo definitivo. La decisione del club Juventino al momento sarebbe in sospeso. Sicuramente, qualcosa di sta muovendo. Ma secondo quello che scrive Sky Sport, le possibilità che l’affare possa andare in porto con la modalità preferita da Comolli (quella del prestito con diritto, appunto) sarebbe assolutamente chiusa come opportunità. Ora, lo sanno tutti.