Vlahovic dalla Juventus al Milan, boom Pedullà: “Io vi dico che…”

Il balletto di Vlahovic, in bilico tra Juventus e Milan, continua a tenere banco nelle cronache di questo calciomercato estivo, che sta entrando nella sua fase cruciale. Agosto è infatti alle porte e l’ultimo mese di mercato sarà chiaramente determinante, anche su questo fronte. A parlare proprio di questa spinosa situazione è stato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che tramite il suo canale YouTube ha fornito nuovi importanti dettagli sulla vicenda.

Dalla Juve al Milan: le ultime news di calciomercato su Vlahovic da Pedullà

Ecco quanto riferito dal giornalista: “Leggo che la Juventus avrebbe fissato il prezzo per la cessione di Vlahovic. Con tutto il rispetto, c’è poco da fissare. Ogni giorno che passa o prendi quello che ti danno o rischi di prendere zero. Cosa vuoi fissare se tra un mese finisce il mercato e il giocatore è in scadenza tra 10 mesi? Per chi compra, più tardi lo prendi e meglio è”. Poi Pedullà ha continuato ancora.

“Se tu hai il placet del giocatore, puoi anche aspettare e magari hai anche un accordo per poterlo prendere a zero. Quindi il prezzo la Juve può pure farlo, ma rischia di rimanere col cerino bruciato in mano. Questa situazione può cambiare nel momento in cui si presentasse qualcuno che possa riscontare un maggiore gradimento in Vlahovic rispetto al Milan. Fin qui però questa cosa non si è verificata“. Secondo l’esperto di calciomercato dunque, la Juventus sarebbe in una posizione davvero difficile e che è destinata a complicarsi ancora ogni giorno che passa, mentre il Milan sarebbe in una posizione di forza avendo dalla sua la preferenza di Vlahovic e il tempo che gioca a suo favore. Situazione quindi da seguire con massima attenzione, soprattutto ora che ci apprestiamo a entrare negli ultimi 30 giorni di calciomercato.