Inter, Pedullà sgancia la bomba in diretta tv! / Calciomercato

Alfredo Pedullà ha parlato del calciomercato dell’Inter e di quello che potrebbe succedere da qui a breve in casa nerazzurra. Ci sono aggiornamenti interessanti.

Marotta corre come il vento e con lui pure Ausilio. Sono giorni importanti, lo sanno tutti. Ed è per questo motivo che in questi giorni non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere da qui a brevissimo. In questo senso, la trattativa unica al centro di tutto era e resta quella legata a Lookman. Che per l’Inter, è in cima ad ogni lista e preferenza. Anche per questo motivo, fanno molto rumore le parole di Alfredo Pedullà.

Calciomercato Inter, Pedullà sgancia il siluro in diretta tv

Il noto giornalista è intevenuto in diretta tv su Sportitalia dicendo la sua proprio sul mercato dell’Inter. E rilasciando delle dichiarazioni che vi riportiamo e che potrebbero fare particolarmente rumore.

“Sono rimasto davvero stupito dall’atteggiamento dell’Inter, quasi come se l’Atalanta e Percassi fossero dei novellini in questo ambiente. E invece, sono anni che sono loro a scrivere le regole. Questo balletto delle offerte – prima 40, poi 41, poi magari 41 e mezzo – non ha molta logica, a mio avviso, e lo dico con totale rispetto verso l’Inter. Che utilità ha? L’Atalanta ha sempre fatto capire che detta le condizioni: “Questa è la cifra che vogliamo. Se non la offri, non sei obbligato, ma non aspettarti sconti.” Anzi, se non ci fossero rapporti cordiali, Percassi avrebbe potuto anche rincarare la dose, come accaduto già in passato. Prendiamo il caso Koopmeiners: alla fine si è sfiorata quota 60 milioni, che la Juve ha praticamente pagato“. Poi, c’è stato l’affondo su Marotta.

“Da un dirigente esperto come Marotta, mi sarei aspettato che andasse dritto sull’importo richiesto dall’Atalanta, proprio perché conosce bene sia Percassi sia i tempi. Non si può tergiversare oltre il 31 luglio. Lookman ha mantenuto una professionalità impeccabile, ora l’Inter deve semplicemente mettere sul tavolo 50 milioni, bonus inclusi, senza troppi tentennamenti. Pensavo potessero chiudere già oggi, invece hanno perso tempo. Onestamente, ogni altra soluzione sarebbe un fallimento, visto che il ragazzo ha aspettato solo loro. La verità è che, se vuoi davvero chiudere, sai bene che quei soldi servono. Anche perché hai già preso Gagliardini per 35 milioni: quindi conosci i prezzi. Se la cifra è questa, o paghi oppure lasci perdere. Se pensi di ottenere uno sconto, allora non conosci davvero Percassi – e dovresti conoscerlo“.