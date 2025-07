Ciao Inter, vado alla Juventus! Tentativo da urlo | Calciomercato

È chiaro che la Juventus, in questa fase, abbia delle precise priorità. Ad esempio va completato l’attacco del prossimo anno e in questo senso le idee sono abbastanza chiare e mettono tutti d’accordo da Damien Comolli a Francois Amoruso fino a Igor Tudor. L’idea è cedere Dusan Vlahovic – necessario per evitare che, vista la scadenza nel giugno 2026, vada via a zero a partire da gennaio – e di trattenere Randal Kolo Muani. Il francese, nelle idee del club, affiancherebbe Jonathan David nel ruolo di centravanti. È questa la priorità, insomma. Ma questo non preclude alla società di guardarsi intorno e di puntare al rinforzo anche di altri ruoli. È questa non preclusione che ha messo la Juventus all’interno di un duello di calciomercato con l’Inter: e la Vecchia Signora – in base alle ultime informazioni – starebbe anche avendo la meglio.

Juventus: Inter battuta? Ultim’ora calciomercato

Sappiamo da tempo che la Juventus abbia messo nel mirino Giovanni Leoni. Il giovanissimo difensore, romano classe 2006 e di proprietà del Parma, si è messo in luce grazie a un super girone di ritorno giocato con la maglia dei ducali. Leoni si è preso la titolarità e ha contribuito alla salvezza della sua squadra. 17 presenze, un gol, ma soprattutto classe e qualità difensive da vendere. Questo ha attirato l’attenzione della Juve ma anche quella del Milan e dell’Inter.

Proprio i nerazzurri, forse anche grazie alla carta Chivu – tecnico che ha lanciato Leoni in quel di Parma – sembrava la squadra avanti a tutte anche grazie a un avanzamento economico superiore. Ma la Juventus, giocando d’astuzia, sembra aver sorpassato i nerazzurri. Secondo Niccolò Schira, infatti, la Juve – pur offrendo meno – si potrebbe far preferire perché lascerebbe Leoni, in prestito, al Parma per un’altra stagione. Acquistare ora per tesserare nel giugno 2026. Una soluzione che piace sia al Parma che a Leoni.