Calciomercato Milan, colpo spaziale: poco fa l’annuncio improvviso!

Mentre la trattativa per Ardon Jashari continua a occupare le prime pagine del mercato rossonero, il Milan lavora intanto anche su altri fronti altrettanto importanti. E Tare ha un obiettivo molto chiaro indicato anche da Massimiliano Allegri: serve un nuovo attaccante di livello, e non si può sbagliare il colpo.

In cima alla lista c’è sempre Dusan Vlahovic, il grande sogno di calciomercato del Milan e in particolare dello stesso Allegri per il reparto offensivo rossonero. Il serbo è in uscita dalla Juventus e rappresenta il profilo ideale nelle idee del tecnico livornese. I bianconeri chiedono tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra tutto sommato accessibile per un giocatore del suo calibro. Il vero nodo da sciogliere, però, resta il pesante ingaggio del classe 2000, ancora fuori portata per il monte stipendi del Milan. Tare proverà a trovare una soluzione, ma nel frattempo non si ferma e sta valutando anche diverse alternative di alto livello.

Milan, non solo Vlahovic: gli obiettivi sulla lista di mercato

Le opzioni più ambiziose – come Darwin Núñez del Liverpool, Serhou Guirassy del Borussia Dortmund e Victor Boniface del Bayer Leverkusen – sembrano essersi raffreddate a causa dei costi eccessivi. Diverso il discorso per Rasmus Hojlund, che potrebbe lasciare il Manchester United, e Tolu Arokodare del Genk, entrambi nomi considerati interessanti e accessibili. Occhio anche a Ermedin Demirovic dello Stoccarda, giocatore seguito da tempo da Tare. Ma non solo.

Il nome che sta infatti guadagnando terreno in queste ore è quello di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese del PSG, classe 2001, ha chiuso l’ultima stagione con 19 gol e 6 assist pur non essendo un titolare fisso. Secondo le ultime news di calciomercato, il suo profilo sarebbe stato proposto direttamente da Jorge Mendes, super agente portoghese sempre molto attivo in casa Milan dopo le operazioni Conceição, Joao Felix e Estupinan.

Il PSG sarebbe disposto ad aprire alla cessione, magari con la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. Una soluzione che potrebbe rappresentare un’occasione d’oro per il club rossonero, nel caso in cui l’affondo per Vlahovic dovesse complicarsi. Le manovre per il nuovo bomber del Milan sono in pieno svolgimento e ogni pista, ora più che mai, va tenuta in considerazione.