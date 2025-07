Sky dà l’annuncio improvviso in diretta: “Colpo Inter dalla Juventus”

Ancora intrecci e intrighi di calciomercato tra Juventus e Inter. Tra le due big di Serie A infatti ballano parecchi nomi e diversi giocatori, sia tra gli obiettivi in comune che tra calciatori che potrebbero addirittura passare da una parte all’altra.

Uno dei nomi più chiacchierati sia in casa Inter che in casa Juve è sempre quello di Giovanni Leoni, grande talento classe 2006 di proprietà del Parma. Sia nerazzurri che bianconeri lo hanno messo nel mirino e si stanno dando battaglia per assicurarsi il giovanissimo difensore centrale italiano.

Parlando invece di giocatori che potrebbero passare da una sponda all’altra, vi abbiamo più volte raccontato dei contatti tra Marotta e l’entourage di Dusan Vlahovic. Il numero uno dell’Inter avrebbe ribadito la sua intenzione di portare l’attuale centravanti della Juventus in nerazzurro a parametro zero la prossima estate, cercando dunque di convincere Vlahovic ad andare in scadenza con i bianconeri. Ma non è ancora tutto. Anzi, in queste ore si è parlato anche di un altro giocatore che potrebbe passare clamorosamente dalla Juve all’Inter già nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

Inter, idea di calciomercato dalla Juve: le ultime news in diretta Sky

A dare la notizia in diretta è stato in Sky Sport, secondo cui l’Inter sta continuando a seguire con grande interesse l’esterno argentino Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus, come possibile alternativa ad Ademola Lookman dell’Atalanta. Secondo le indiscrezioni rivelate dai colleghi di Sky, nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un contatto tra i nerazzurri e l’entourage di Nico Gonzalez, che dunque rappresenterebbe veramente un obiettivo di mercato concreto di Marotta. Sky ha poi svelato anche quelli che sarebbero i costi della possibile operazione: la Juve infatti chiederebbe più di 20 milioni di euro più bonus per dare il via libera alla partenza dell’attaccante argentino in direzione Inter. Situazione dunque da seguire con attenzione.